По указанию мошенников житель Каменска-Уральского улетел за 5500 километров от дома
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Попав под влияние мошенников, 20-летний житель Каменска-Уральского перевёл им деньги и улетел на Сахалин – за 5500 километров от дома, чтобы «получить дальнейшие инструкции». К счастью, молодого человека быстрее нашли сотрудники полиции по заявлению о пропаже, которое подал его отец.
Как рассказала в своём канале официальный представитель МВД Ирина Волк, каменца нашли в гостинице в Южно-Сахалинске. В разговоре с полицейскими он рассказал, что «повёлся» на «разводку» телефонных мошенников, сказав им код из SMS, а потом испугался, когда ему сообщили, что тем самым действием он якобы оказал финансовую помощь ВСУ и может попасть под уголовное преследование. После этого он перевёл на указанный мошенниками счёт 230 тысяч рублей и согласился приехать на Сахалин, по прибытии на которой ему обещали дать «дальнейшие инструкции».
Что именно хотели поручить молодому каменцу мошенники, к счастью, узнать не пришлось – местные полицейские нашли его и объяснили, что он стал жертвой мошеннических действий.
К слову, схема мошенничества, когда у человека сначала просят сообщить безобидную информацию – например, продиктовать паспортные данные под предлогом сверки какого-либо договора, а на следующий день звонят, представляясь сотрудниками МВД или ФСБ и шантажируют, что во вчерашнем разговоре он якобы передал чувствительную информацию или оказал помощь врагу, поэтому должен действовать согласно их указаниям, стала весьма распространённой – недавно читатели Вечерних ведомостей сообщали нам о похожих попытках обмануть их.
