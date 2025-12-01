Дело о побеге из СИЗО и краже на даче поступило в один из судов Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Прокуратура Екатеринбурга завершила расследование уголовного дела о дерзком побеге из-под стражи и последующей краже. Обвинительное заключение уже утверждено надзорным ведомством и направлено в Верх-Исетский суд города.По данным следствия, двое обвиняемых ранее были осуждены и содержались в следственном изоляторе №1. Они ожидали рассмотрения апелляционных жалоб на вынесенные судебные акты. Мужчины вступили в преступный сговор и изготовили самодельную отмычку для открывания дверей камеры. Реализовать свой план им удалось в ночное время 1 сентября 2025 года.После успешного побега злоумышленникам потребовались деньги и кров для того, чтобы скрываться от правоохранительных органов. С этой целью они прибыли на территорию одного из садоводческих товариществ в пригороде Екатеринбурга. На выбранной даче беглецы повредили систему безопасности, выведя из строя датчики движения, и проникли в жилой дом через оконный проем. Внутри они похитили различное имущество, которое поделили между собой. Общая сумма причиненного садоводам материального ущерба превысила семь тысяч сто рублей.Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга будет судить пойманных беглецов по двум статьям УК: за побег из-под стражи, совершенный группой лиц по предварительному сговору, и за кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба.