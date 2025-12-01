Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области на этой неделе возможны сбои вещания радио и ТВ
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
С 3 по 7 декабря в отдельных населённых пунктах Свердловской области могут быть кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала, об этом сообщила Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
В Зайково и Талице 3 декабря с 09.00 до 17.00 будут временно недоступны РТРС-1, РТРС-2, Радио России, «Воскресение» и «Волна ФМ». 4 декабря в Бисерти и Талице с 10.00 до 17.00 пройдут аналогичные работы. В Алапаевске 5 декабря с 12.00 до 13.00 будут недоступны Радио России, «Воскресение», «Волна ФМ» и «Маруся ФМ».
В РТРС пояснили, что отключения связаны с профилактическим обслуживанием и другими плановыми операциями оборудования. При плохих погодных условиях работы могут быть перенесены на другое время.
