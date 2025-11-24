Возрастное ограничение 18+

Мэрия Екатеринбурга напомнила о возможности «Профилактического визита Роспотребнадзора»

15.29 Воскресенье, 30 ноября 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На официальном портале Екатеринбурга опубликовали напоминание о том, что можно по своей инициативе пригласить сотрудника Роспотребнадзора для проведения «профилактического визита» на предприятии.

Сделать это могут как представители малого бизнеса, так и государственных, муниципальных и социально значимых учреждений.

Как объяснили в мэрии, во время «профилактического визита» инспектор Роспотребнадзора разъясняет требования законодательства, категории риска объекта и способы его снижения, а также отвечает на вопросы. Инспектор может провести «визит» по месту деятельности предприятия или по видеосвязи. При этом, по словам заместительницы начальника Центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Екатерины Филинковой, предписания по итогам проверки составлять не будут.

«Все разъяснения носят рекомендательный характер. Мы не составляем акт, не выдаем никакое предписание. Это профилактическая мера, чтобы юридическое лицо знало, есть или нет у него нарушения на объекте»,

– заверила Филинкова.


Исключением может стать только случай, если представитель ведомства выявит «явную угрозу причинения вреда». Тогда, по её словам, он может инициировать контрольные мероприятия.

Подать заявку на профилактический приём в Роспотребнадзоре можно онлайн через портал «Госуслуги». Для этого нужно зайти в личный кабинет организации, выбрать услугу «Запись на профвизит», после чего заполнить электронную форму, указав данные об объекте контроля и желаемые дату и время встречи с представителем ведомства.

Подчёркивается, что заявление нужно подать не позднее чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты визита и подписать электронной подписью.



Юлия Медведева © Вечерние ведомости
