В кресло начальника Уральского таможенного управления сел исполняющий обязанности
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
С начала этой недели в руководстве Уральского таможенного управления произошло серьёзное изменение. Прежний начальник ведомства покинул свой пост, а командование временно принял исполняющий обязанности.
Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, Алексей Фролов, занимавший кресло начальника пять лет, завершил службу в таможенных органах. С 1 декабря текущего года его место оказалось вакантным. До назначения нового постоянного руководителя таможней будет управлять Сергей Епифанов, который до того занимал должность начальника Уральской электронной таможни.
Прощаясь с Алексеем Фроловым, его коллеги напоминают, что начинал он работу простым инспектором в Курганской таможне. Со временем возглавил Ханты-Мансийскую таможню, а позднее руководил Челябинской таможней. С июля 2020 года он занимал руководящую должность в Уральском таможенном управлении. Общий стаж его службы в таможенных органах составил 30 лет.
