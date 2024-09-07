Смертельная авария на трассе: спидометр остановился на 195 км/ч

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сотрудники ГИБДД Свердловской области расследуют обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего 14 сентября на 20-м километре автодороги «Михайловск — граница Челябинской области» в Нижнесергинском районе. По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля BMW, находясь за рулем на высокой скорости, не справился с управлением, что привело к трагедии.Автомобиль с пассажиром двигался в сторону села Тюльгаш. На скорости, зафиксированной на отметке 195 км/ч, водитель потерял контроль, съехал с дороги, после чего машина несколько раз перевернулась. Оба мужчины, 2000 и 1993 года рождения, не были пристегнуты ремнями безопасности и вылетели из салона, получив смертельные травмы. Медики, прибывшие на место, констатировали их гибель.ГИБДД проводит расследование, чтобы установить состояние водителя перед аварией и выяснить все детали произошедшего.