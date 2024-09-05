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Треш-стримеру назначили минимальный штраф за удар екатеринбуржца после слов «я хохол, что ты мне сделаешь?»
Фото: It's My City
Треш-стримеру, ударившему екатеринбуржца после слов «я хохол, что ты мне сделаешь?», назначили минимально возможное наказание.
Судья Октябрьского районного суда Екатеринбурга Ольга Панфилова наказала челябинского блогера Виталия Реутова 500 рублями штрафа по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) – за то, что он вызывающе себя вёл и ругался нецензурной бранью в общественном месте.
Это минимально возможное наказание по данной статье, зачастую по статье 20.1 КоАП назначают административный арест до 15 суток. ЕАН сообщил, что в суде зачитали приобщённую к делу положительную характеристику на Реутова от екатеринбургского депутата гордумы от «Единой России» Алексея Мещерякова.
В начале августа Виталий Реутов, стоя на капоте своего Porsche у выхода из клуба Chili на улице Красноармейской, выкрикнул «Хохлы п**асы, слава России!». Стоявший в стороне молодой человек сказал «Я хохол, что ты мне сделаешь?» Спустя некоторое время он получил удар локтем от блогера. Полностью ход конфликта на видео не отражён – был выложен лишь короткий, смонтированный из нескольких фрагментов ролик, что навело на подозрения, что видео имеет постановочный характер. Обращался ли молодой человек, который получил удар от блогера, с заявлением в правоохранительные органы, неизвестно.
СМИ выяснили, что Виталий Реутов, до того как начал вести блог «Кто по жизни», был судим по статьям о грабеже, мошенничестве и разбое.
Также Реутов заявил накануне, что против него возбудили ещё и уголовное дело по статье о хулиганстве (213 УК РФ), однако официально эта информация не подтверждена.
Судья Октябрьского районного суда Екатеринбурга Ольга Панфилова наказала челябинского блогера Виталия Реутова 500 рублями штрафа по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) – за то, что он вызывающе себя вёл и ругался нецензурной бранью в общественном месте.
Это минимально возможное наказание по данной статье, зачастую по статье 20.1 КоАП назначают административный арест до 15 суток. ЕАН сообщил, что в суде зачитали приобщённую к делу положительную характеристику на Реутова от екатеринбургского депутата гордумы от «Единой России» Алексея Мещерякова.
В начале августа Виталий Реутов, стоя на капоте своего Porsche у выхода из клуба Chili на улице Красноармейской, выкрикнул «Хохлы п**асы, слава России!». Стоявший в стороне молодой человек сказал «Я хохол, что ты мне сделаешь?» Спустя некоторое время он получил удар локтем от блогера. Полностью ход конфликта на видео не отражён – был выложен лишь короткий, смонтированный из нескольких фрагментов ролик, что навело на подозрения, что видео имеет постановочный характер. Обращался ли молодой человек, который получил удар от блогера, с заявлением в правоохранительные органы, неизвестно.
СМИ выяснили, что Виталий Реутов, до того как начал вести блог «Кто по жизни», был судим по статьям о грабеже, мошенничестве и разбое.
Также Реутов заявил накануне, что против него возбудили ещё и уголовное дело по статье о хулиганстве (213 УК РФ), однако официально эта информация не подтверждена.
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