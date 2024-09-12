В Екатеринбурге на один памятник дятловцам стало больше

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Второй памятник группе походников под руководством Игоря Дятлова появился в Екатеринбурге. Второй — это если за первый считать стелу над могилами дятловцев на Михайловском кладбище.Новый памятник открыли возле Уральского федерального университета (почти все «дятловцы» были студентами УПИ, который сравнительно недавно вошёл в состав УрФУ). Он выглядит, как огромный каменный валун, к которому прислонены лыжи, а у подножия лежит рюкзак. На самом валуне имеется чёрная табличка. На ней выгравирован портрет Игоря Дятлова в профиль и имена всех девяти участников похода к Уральским горам, завершившегося трагически.На официальном открытии памятника группе Игоря Дятлова выступил учёный Петр Бартоломей, хорошо знавший погибших ребят и участвовавший тогда, в 1959 году, в их поисках. Кроме того, добрые слова в адрес не вернувшихся из похода студентов произнесли проректор УрФУ, доктор экономических наук Сергей Кортов и выпускница Уральского политехнического института Ольга Губанова.Инициатором установки нового памятника дятловцам и автором его проекта выступил серовский предприниматель Дмитрий Киреев. Напомним, что сразу несколько памятников группе Игоря Дятлова в виде табличек находятся на месте их гибели, на горе Холатчахль.