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В Алапаевске ищут очевидцев смертельного ДТП
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Свердловская Госавтоинспекция обращается к жителям региона за помощью в расследовании смертельного ДТП, которое произошло 21 сентября около 2:00 ночи в Алапаевске на улице Льва Толстого, 18.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан Патрол» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в деревья. В результате удара пассажир, мужчина 1997 года рождения, выпал из машины и погиб на месте от полученных травм. Водитель скрылся с места происшествия.
По предварительным данным, водитель автомобиля «Ниссан Патрол» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в деревья. В результате удара пассажир, мужчина 1997 года рождения, выпал из машины и погиб на месте от полученных травм. Водитель скрылся с места происшествия.
Всем кому известны обстоятельства происшествия, а также местонахождение разыскиваемого водителя, просим незамедлительно сообщить в дежурную часть отдела полиции МО МВД России "Алапаевский" по телефону: 8(34346) 3-42-25, либо 02, конфиденциальность гарантируется,
— просит Госавтоинспекция
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