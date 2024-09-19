«Первый учитель» стартует к финалу в екатеринбургской гимназии в воскресенье

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Гимназия №104 на улице Лермонтова в Екатеринбурге станет площадкой проведения финального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Первый учитель». Именно в этом учебном заведении работает победитель прошлогоднего конкурса, Оксана Крумина.Заключительный этап конкурса, направленного на повышение престижа профессии педагога и на выявление талантливых учителей начальной школы, начнётся в Екатеринбурге в воскресенье, 22 сентября и продлится неделю. За это время конкурсанты проведут для учеников начальной школы открытые уроки «На 30 минут старше» и «Уроки для родителей». На этом туре выберут 10 финалистов, которые отправятся в Московскую область для участия во втором туре заключительного этапа.По информации городской администрации Екатеринбурга, в этом году до финала конкурса «Первый учитель» дошли 31 педагог начальных классов из 23 регионов Российской Федерации. Победителем Всероссийского профессионального конкурса «Первый учитель» станет тот из них, кто наберёт наибольшее количество баллов в первом и втором турах финала. Будут также определены два лауреата, которые займут второе и третье место.