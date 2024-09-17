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Свердловский губернатор участвовал в награждении премии Е1
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
Накануне в столице Урала состоялось награждение местных компаний, получивших признательность от горожан посредством читательского голосования на портале Е1, седьмой год подряд организовывающего «Народную премию».
Награждать победителей на сцену выходили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Также в награждении участвовали артист шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников, создатель произведения «Петровы в гриппе» Алексей Сальников, актер театра и кино Владимир Зайцев, артистка и телеведущая Ольга Бузова и другие.
В этом году наградили:
– «Уральский бренд одежды» – MINAKU;
– «Отдых года» – «Баден – Баден» термы Уктус;
– «Спортивный центр года» – Спортивные комплекс «Юность»;
– «Строительный магазин года» – Гипермаркет «ДОМ»;
– «Ресторан года» – Grott Bar;
– «Работодатель года» – «Жизньмарт»;
– «Цветочный салон года» – «Малина»;
– «Творческая студия года студия праздников» – «Детки Непоседки»;
– «Сделано на Урале» – «Бисквитный двор»;
– «Косметологический центр года» – МЦ «Мир»;
– «Открытие года (выбор портала)» – Трест «Уралтрансспецстрой» (строительство трамвайной ветки в Академический).
Награждать победителей на сцену выходили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
Также в награждении участвовали артист шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников, создатель произведения «Петровы в гриппе» Алексей Сальников, актер театра и кино Владимир Зайцев, артистка и телеведущая Ольга Бузова и другие.
В этом году наградили:
– «Уральский бренд одежды» – MINAKU;
– «Отдых года» – «Баден – Баден» термы Уктус;
– «Спортивный центр года» – Спортивные комплекс «Юность»;
– «Строительный магазин года» – Гипермаркет «ДОМ»;
– «Ресторан года» – Grott Bar;
– «Работодатель года» – «Жизньмарт»;
– «Цветочный салон года» – «Малина»;
– «Творческая студия года студия праздников» – «Детки Непоседки»;
– «Сделано на Урале» – «Бисквитный двор»;
– «Косметологический центр года» – МЦ «Мир»;
– «Открытие года (выбор портала)» – Трест «Уралтрансспецстрой» (строительство трамвайной ветки в Академический).
Фото: Максим Ефремов / Вечерние ведомости
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