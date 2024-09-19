В Каменске-Уральском под машину попала 14-летняя девочка на велосипеде

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 19 сентября, около 16.00 в районе 2-го дома по улице Гражданская в Каменске-Уральском под колёса «Фольксвагена» попала 14-летняя девочка, переезжавшая через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. В результате ДТП школьница разбила голову.Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, так как оказавшийся поблизости наряд ДПС прибыл к месту происшествия раньше скорой, инспектор Алексей Толкачев сделал девочке повязку, чтобы остановить кровотечение. Позже прибывшая бригада скорой забрала школьницу в больницу, где у неё диагностировали сотрясение и ушибленную рану голову.Сейчас автоинспекторы планируют посетить школу, в которой учится девочка, чтобы проверить знание детей в части дорожной безопасности.