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В Каменске-Уральском под машину попала 14-летняя девочка на велосипеде

14.04 Пятница, 20 сентября 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Вчера, 19 сентября, около 16.00 в районе 2-го дома по улице Гражданская в Каменске-Уральском под колёса «Фольксвагена» попала 14-летняя девочка, переезжавшая через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде. В результате ДТП школьница разбила голову.

Как рассказали Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области, так как оказавшийся поблизости наряд ДПС прибыл к месту происшествия раньше скорой, инспектор Алексей Толкачев сделал девочке повязку, чтобы остановить кровотечение. Позже прибывшая бригада скорой забрала школьницу в больницу, где у неё диагностировали сотрясение и ушибленную рану голову.

Сейчас автоинспекторы планируют посетить школу, в которой учится девочка, чтобы проверить знание детей в части дорожной безопасности.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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20:17 Николая Сванидзе в Ельцин Центре помянут бесплатной экскурсии
19:27 Школьников Екатеринбурга кормят 15 организаторов питания
18:47 В интернете заработала посвящённая Эльмашу выставка
18:30 Свердловский облсуд не стал менять сумму выплаты с мамы качканарского драчуна
17:55 Мэрия Екатеринбурга и Кольцово смогли договориться о передаче ДК авиаработников в собственность города
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16:24 В УГИБДД предупредили об перекрытии трассы ради «Кросса Нации» в Шалинском районе 21 сентября
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