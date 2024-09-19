Накануне на Академика Парина в Екатеринбурге в ДТП угодил несовершеннолетний байкер

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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«Беспечного ездока» четырнадцати лет от роду в Екатеринбурге сбила легковая машина, за рулём которой сидел водитель, ненамного старше подростка. «Косяки» нашлись за обоими участниками дорожно-транспортного происшествия.Столкновение мотоцикла марки «Regulmoto Sport-003» и легковушки «Lada Priora» произошло вчера вечером на улице Академика Парина. На первый взгляд, в ДТП был виновен 21-летний водитель автомобиля, который по правилам дорожного движения должен был уступить дорогу тинейджеру на мотоцикле, но по какой-то причине не сделал этого.В свою очередь, пострадавший подросток тоже нарушил ряд правил (что не делает его виновным в данном происшествии). Катался он на мотоцикле, надев шлем, но «забыв» про защитную экипировку. Более того, он вообще не должен был рассекать на своём «железном коне» по улицам города. Хотя бы потому, что обещал бабушке, купившей ему мотоцикл, кататься только на специальных площадках. А главное, потому что по малолетству не обзавёлся водительскими правами.За свои прегрешения перед бабушкой и ПДД подросток уже понёс наказание — во вчерашнем ДТП он получил травмы и попал в больницу. Бабушке его тоже грозит наказание за то, что передала мотоцикл внуку, хотя знала, что у того нет водительских прав. «Материалы направлены сотрудникам ПДН для привлечения законных представителей несовершеннолетнего к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и рассмотрения вопроса постановки на профилактический учёт», — поясняют в ГИБДД Екатеринбурга.Ну, и скорее всего, наказанным будет и водитель легковушки, поскольку на данный момент виновником аварии называется он. Про 21-летнего парня известно, что за трёхлетний водительский стаж он уже двенадцать раз привлекался за нарушение правил дорожного движения.