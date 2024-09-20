В уральской столице задержали подозреваемого в убийстве по пьяни в Парковом переулке

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве малознакомого по пьяни поздним вечером 16 сентября в Парковом переулке, тело которого с ножевыми ранениями обнаружили во дворе 39-го дома.Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, подозреваемого задержали по оперативной информации. Им оказался местный житель, работающий в уральской столице таксистом. Он не стал отпираться и сразу дал признательные показания. Поводом для убийства, со слов задержанного, стали неосторожно высказанные в его сторону оскорбительные слова, рассказали в СУ СКР по Свердловской облазите.Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ. Сейчас он находится под стражей.