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В уральской столице задержали подозреваемого в убийстве по пьяни в Парковом переулке
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Екатеринбурге задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве малознакомого по пьяни поздним вечером 16 сентября в Парковом переулке, тело которого с ножевыми ранениями обнаружили во дворе 39-го дома.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, подозреваемого задержали по оперативной информации. Им оказался местный житель, работающий в уральской столице таксистом. Он не стал отпираться и сразу дал признательные показания. Поводом для убийства, со слов задержанного, стали неосторожно высказанные в его сторону оскорбительные слова, рассказали в СУ СКР по Свердловской облазите.
Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ. Сейчас он находится под стражей.
Как рассказали Вечерним ведомостям в городском УМВД, подозреваемого задержали по оперативной информации. Им оказался местный житель, работающий в уральской столице таксистом. Он не стал отпираться и сразу дал признательные показания. Поводом для убийства, со слов задержанного, стали неосторожно высказанные в его сторону оскорбительные слова, рассказали в СУ СКР по Свердловской облазите.
Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ. Сейчас он находится под стражей.
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