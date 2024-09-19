Екатеринбург и Нижний Тагил получат 40,5 млн рублей на обновление лифтов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Екатеринбург и Нижний Тагил дополнительно выделено 40,5 миллиона рублей на замену лифтов с истекшим сроком эксплуатации в многоквартирных домах. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.По итогам пятого, финального в этом году отбора заявок на участие в программе обновления лифтового оборудования, будет установлено 29 новых лифтов: 20 — в Екатеринбурге, 9 — в Нижнем Тагиле. Распределение средств утвердило правительство Свердловской области по решению губернатора Евгения Куйвашева.По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, из регионального бюджета на замену лифтов в 2024 году было выделено 450 миллионов рублей. Программа охватывает 135 многоквартирных домов, и её реализация ведётся на условиях софинансирования: областные и муниципальные бюджеты, а также средства собственников.