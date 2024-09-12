Уральцы продолжают кататься за тонированными стёклами и без ремней безопасности

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Под конец текущей недели Госавтоинспекция Свердловской области опубликовала статистику нарушений правил дорожного движения за неделю прошедшую. Судя по данным, собранным с 9 по 15 сентября на дорогах населённых пунктов области, «любимые» нарушения уральцев неискоренимы.По прежнему самым популярным нарушением правил дорожного движения остаётся игнорирование водителями такого «ненужного» приспособления, как ремни безопасности. Не пристегнувшимися ими на прошлой неделе ездили без малого три тысячи нарушителей. Традиционно вторым «любимым» нарушением уральцев стали затонированные стёкла автомобилей.Следующие нарушения дали такие показатели:300 водителей перевозили малолетних пассажиров не в специальных детских креслах,254 водителя ездили за рулём, не имея водительских прав,195 водителей посчитали, что не обязаны уступать пешеходам дорогу, даже если ПДД говорят об обратном,111 водителей решили без необходимости выехать на встречную полосу.Всего госавтоинспекторы Свердловской области пресекли за указанный периода 9458 нарушений ПДД РФ. Из них пешеходами было совершенно 913 нарушений, велосипедистами 129, а мотоциклистами 35.