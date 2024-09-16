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Расписание поездов нарушено на Свердловской железной дороге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Поезда в Свердловской области ходят не по расписанию. На то, что поезда выбились из графика, и на вокзалах и станциях людям приходится наблюдать несколько переносов времени прибытия одного и того же поезда, в СМИ сообщалось ещё накануне.
В СвЖД прокомментировали ситуацию только сегодня. Точных причин, правда, не назвали.
В СвЖД прокомментировали ситуацию только сегодня. Точных причин, правда, не назвали.
21 сентября по техническим причинам возможны задержки некоторых пассажирских и пригородных поездов.
СвЖД приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и делает всё возможное для скорейшего ввода поездов в график,
СвЖД приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства и делает всё возможное для скорейшего ввода поездов в график,
— заявили на железной дороге
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