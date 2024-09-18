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О дождях и сильном ветре в выходные в Свердловской области предупреждают синоптики
Фото: Андрей Гоголев
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают жителей Свердловской области о дождях и сильном ветре в грядущие выходные. По их прогнозу, в субботу ожидаются дожди с порывами ветра до 15 метров в секунду, а в воскресенье – порывами до 21 метра в секунду.
В субботу, 21 сентября, в Свердловскую область облачно с прояснениями, ночью местами, днём в большинстве районов кратковременный дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью +5…+10°C, днём +11…+16°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём кратковременный дождь. Ночью +8…+10°C, днём +13…+15°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В воскресенье, 22 сентября, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом, днём на севере небольшой, на юге умеренный дождь. Ночью +5…+10°C, на севере до 0°C, местами заморозки до -2°C. Днём +8…+13°C. Ветер ночью 4-9 м/сек, днём 6-11 м/сек, порывы 16-21 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой, днём умеренный дождь. Днём +8…+10°C, ночью +9…+11°C. Ветер ночью 4-9 м/сек, днём 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 21 сентября, в Свердловскую область облачно с прояснениями, ночью местами, днём в большинстве районов кратковременный дождь, ночью и утром в отдельных районах туман. Ночью +5…+10°C, днём +11…+16°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 15 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днём кратковременный дождь. Ночью +8…+10°C, днём +13…+15°C. Ветер 4-9 м/сек, порывы до 14 м/сек.
В воскресенье, 22 сентября, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом, днём на севере небольшой, на юге умеренный дождь. Ночью +5…+10°C, на севере до 0°C, местами заморозки до -2°C. Днём +8…+13°C. Ветер ночью 4-9 м/сек, днём 6-11 м/сек, порывы 16-21 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой, днём умеренный дождь. Днём +8…+10°C, ночью +9…+11°C. Ветер ночью 4-9 м/сек, днём 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
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