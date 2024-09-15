В Екатеринбурге автоинспекторы задержали дрифтера после публикации в СМИ

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сотрудники свердловской Госавтоинспекции привлекли к ответственности 25-летнего жителя Екатеринбурга, устроившего дрифт на оживлённом перекрёстке. Инцидент, попавший на видео и опубликованный в СМИ 18 сентября, привёл к составлению пяти административных протоколов.На кадрах видно, как водитель «Toyota» опасно маневрирует на перекрёстке улиц Вильгельма де Геннина и Павла Шаманова, создавая угрозу безопасности дорожного движения. Личность нарушителя была оперативно установлена с помощью камер и системы «Паутина». Как выяснилось, молодой человек хотел впечатлить свою девушку, которая находилась в машине.Нарушитель, ранее 15 раз привлекавшийся к ответственности за нарушения ПДД, признал свою вину. В отношении него были составлены протоколы за нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, за разворот в местах, где такие маневры запрещены, за умышленное создание помех в дорожном движении, езду без номеров и нарушение технического состояния автомобиля. Госавтоинспекция напоминает: любителям экстремального вождения следует выбирать специальные площадки, а попытки избежать наказания, сняв номера, не помогут — в регионе работает более тысячи камер фиксации.