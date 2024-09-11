Верстовой столб установят на следующей неделе в Киргишаны

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На следующей неделе любителей уральской истории приглашают в село Киргишаны Нижнесергинского района Свердловской области. Там пройдёт не самое ординарное событие — открытие вестового столба.Такими столбами в дореволюционной России отмечались вёрсты на дорогах между крупными городами. Они помогали путешественнику не сбиться с пути и оценить, какое расстояние до точки назначения ему ещё предстоит сделать. В наше «километровое» время надобность в верстовых столбах, вроде бы, отпала. Но почему бы их не установить для красоты, для напоминания об ушедшей старине, для просвещения людей об истории края?Именно для того, что напомнить жителям Урала и приезжим туристам о существовании Московско-Сибирского тракта, поведать о его истории, группой экскурсоводов и был затеян проект по возвращению верстовых столбов на эту загородную дорогу. Первый столб был уже установлен ранее, а теперь пришёл черёд и для второго. На следующей неделе, 28 сентября, это сделают в уральском селе Киргишаны.К этому событию инициаторы проекта подготовили ряд торжественных мероприятий, в числе которых массовое чаепитие, авторские выступления, экскурсии по селу Киргишаны и его окрестностям. Желающих присоединиться к празднику, посвящённому установке верстового столба из Екатеринбурга, повезёт микроавтобус. Поездка должна получиться информативной, ведь вместо билетёра с пассажирами поедет опытный гид. Разумеется, никто не запрещает в этот день приехать в Киргишаны самостоятельно, на личном автотранспорте, например.К слову, село Киргишаны расположено на территории Бисертского городского округа, на берегу реки Киргишан. Состоит оно всего из девяти улиц. По данным переписи населения 2010 года, в селе проживали 193 мужчины и 168 женщин.