В Свердловском областном суде прошли пожарные учения

Фото: Свердловский областной суд

Фото: Свердловский областной суд

Фото: Свердловский областной суд

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня в Свердловском областном суде провели пожарные учения, участие в которых приняли 357 человек, включая одного подсудимого – его эвакуировали службой конвоя через конвойный коридор.По легенде тренировки у посетителя суда загорелся ноутбук в сумке. С него пламя перекинулось на мебель в коридоре. Своими силами потушить огонь не получилось и председателем областного суда было принято о вызове пожарных и эвакуации всех находившегося в здании.Бригада МЧС прибыла на место происшествия за пять минут. К этому времени судьи, работники аппарата, служащие и посетители успел эвакуироваться на улицу. Однако из-за сильного задымления, как гласила легенда, не все смогли выйти к эвакуационным выходам и покинуть здание – им судебные приставы помогли через окно попасть на крышу гаражного комплекса, откуда они вместе спустились по пожарной лестнице. Эвакуация заняла примерно семь минут, рассказали в пресс-службе областного суда.