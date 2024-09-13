Пропавшего накануне на Уралмаше подростка нашли

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Пропавшего накануне в Екатеринбурге на Уралмаше 15-летнего подростка нашли. Юноша жив.Об этом Вечерним ведомостям сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по городу. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства исчезновения юноши. Проводится проверка.Другими подробностями в полиции делиться не стали.