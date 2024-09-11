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Свердловский Минздрав обещал закупить необходимое лекарство для 29-летнего Ильи Сорокина со СМА
Иллюстрация: Юлия Медведева
В свердловском Минздраве пообещали закупить для 29-летнего Илья Сорокина со СМА 2-го типа жизненно необходимый препарат «Рисдиплам».
Как Вечерним ведомостям рассказала юрист семьи Сорокиных Юлия Липинская, сегодня утром, после того как суд вынес определение о замене препарата со «Спинразы» на «Рисдиплам» (есть в распоряжении редакции), министерство здравоохранение области направили необходимые документы для закупки лекарства. Липинская также выразила Минздраву благодарность за содействие в этом деле.
Напомним, что 17 апреля 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурге возложил на свердловский Минздрав обязанность обеспечить Илью Сорокина жизненно необходимым препаратом «Спинраза». Однако от «Спинразы» пришлось отказаться «из-за сильного сколиоза и невозможности проверить состояние порта». В качестве альтернативы Илье Сорокину предложили использовать «Рисдиплам», но это привело к необходимости писать заявление на новую врачебную комиссию, для которой нужно было получать заключение главного внештатного невролога Свердловской области и РФ в УрФО Андрея Смолкина.
Выдав определение 17 сентября, суд дал Минздраву отсрочку на две недели с момента решения определения в законную силу.
Как Вечерним ведомостям рассказала юрист семьи Сорокиных Юлия Липинская, сегодня утром, после того как суд вынес определение о замене препарата со «Спинразы» на «Рисдиплам» (есть в распоряжении редакции), министерство здравоохранение области направили необходимые документы для закупки лекарства. Липинская также выразила Минздраву благодарность за содействие в этом деле.
Напомним, что 17 апреля 2024 года Ленинский районный суд Екатеринбурге возложил на свердловский Минздрав обязанность обеспечить Илью Сорокина жизненно необходимым препаратом «Спинраза». Однако от «Спинразы» пришлось отказаться «из-за сильного сколиоза и невозможности проверить состояние порта». В качестве альтернативы Илье Сорокину предложили использовать «Рисдиплам», но это привело к необходимости писать заявление на новую врачебную комиссию, для которой нужно было получать заключение главного внештатного невролога Свердловской области и РФ в УрФО Андрея Смолкина.
«Суд определил заявление истца об изменении способа исполнения решения Ленинского районного суда Екатеринбурга от 17 апреля 2024 года удовлетворить. Изменить способ исполнения решения, возложив на министерство здравоохранения Свердловской области обязанность по финансированию и организации бесплатного лекарственного обеспечения Ильи Сорокина препаратам "Эврисди" МНН "Рисдиплам"»,
– говорится в определении суда.
Выдав определение 17 сентября, суд дал Минздраву отсрочку на две недели с момента решения определения в законную силу.
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