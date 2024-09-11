Свердловский Минздрав обещал закупить необходимое лекарство для 29-летнего Ильи Сорокина со СМА

– говорится в определении суда.

«Суд определил заявление истца об изменении способа исполнения решения Ленинского районного суда Екатеринбурга от 17 апреля 2024 года удовлетворить. Изменить способ исполнения решения, возложив на министерство здравоохранения Свердловской области обязанность по финансированию и организации бесплатного лекарственного обеспечения Ильи Сорокина препаратам "Эврисди" МНН "Рисдиплам"»,