В Екатеринбурге прошёл первый день конференции ведущих травматологов-ортопедов России

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 20 сентября, в Екатеринбурге состоялся первый день V Всероссийской научно-практической конференции ведущих травматологов-ортопедов России.Сегодняшний день был посвящён лечению тяжёлых открытых травм. В частности, специалисты обсудили применение органосохраняющих технологий – операции, которые позволяют восстановить повреждённые кости, суставы, сухожилия и сохранить опорные функции конечностей. Впервые в этом году на конференции прозвучала тема хирургии позвоночника.Завтра, 21 сентября, в заключительный день врачи собираются обсудить современную реабилитацию.Как сказал заведующий отделением травматологии, ортопедии и нейрохирургии клиники «УГМК-Здоровье», выступающей организатором встречи: «Наша задача – объединить усилия, чтобы выработать единые подходы и алгоритмы оказания помощи пациентам с тяжелыми травмами. Это позволит сделать медицинскую помощь равно доступной, качественной и стандартизированной, а пациентам сохранить качество жизни».Всего за два дня с докладами выступят около 40 специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Смоленска, Кургана, Челябинска, Перми, Тюмени, Оренбурга, Омска, Новосибирска и Томска.