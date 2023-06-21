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Свердловский избирком 28 июня примет решение о применении электронного голосования
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский избирком уже завтра, 28 июня, решит, будет ли в Екатеринбурге и области применяться электронное голосование на выборах 10 сентября.
Напомним, что в этом году голосование на выборах в Свердловской области планируется сделать, в том числе и электронным. До этого в регионе не применяли Дистанционное электронное голосование.
17 июня в гайд-парке на улице Ясной в Екатеринбурге прошел пикет против введения ДЭГ в Свердловской области. В акции приняли участие члены избирательных комиссий и горожане, выступающие за отмену ДЭГ.
Ранее мы писали, что выборы в Свердловской области в этом году будут проходить в течение двух дней.
Напомним, что в этом году голосование на выборах в Свердловской области планируется сделать, в том числе и электронным. До этого в регионе не применяли Дистанционное электронное голосование.
17 июня в гайд-парке на улице Ясной в Екатеринбурге прошел пикет против введения ДЭГ в Свердловской области. В акции приняли участие члены избирательных комиссий и горожане, выступающие за отмену ДЭГ.
Ранее мы писали, что выборы в Свердловской области в этом году будут проходить в течение двух дней.
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