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Выборы в Свердловской области будут проходить в течение двух дней
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На выборах в Свердловской области будет двухдневное голосование. Соответствующее решение сегодня было принято на заседании Облизбиркома.
Так, голосование будет проходить 9 и 10 сентября. В эти даты должны пройти выборы депутата свердловского Заксобрания по Ирбитскому одномандатному округу, а также выборы депутатов городских дум Екатеринбурга и Верхней Пышмы.
Избирательные участки будут открыты 9 и 10 сентября с 8.00 до 20.00.
Ранее «Вечерние ведомости» писали, что в этом году впервые на выборах в Свердловской области запустят электронное голосование. В минувшую субботу в гайд-парке на улице Ясной в Екатеринбурге прошел пикет против введения ДЭГ в регионе.
Так, голосование будет проходить 9 и 10 сентября. В эти даты должны пройти выборы депутата свердловского Заксобрания по Ирбитскому одномандатному округу, а также выборы депутатов городских дум Екатеринбурга и Верхней Пышмы.
«Это решение принято в интересах избирателей. Возможность принять участие в выборах в субботу или в воскресенье, судя по опыту наших коллег из других российских регионов, избирателями востребована»,
– заявила председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.
Избирательные участки будут открыты 9 и 10 сентября с 8.00 до 20.00.
Ранее «Вечерние ведомости» писали, что в этом году впервые на выборах в Свердловской области запустят электронное голосование. В минувшую субботу в гайд-парке на улице Ясной в Екатеринбурге прошел пикет против введения ДЭГ в регионе.
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