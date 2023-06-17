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Выборы в Свердловской области будут проходить в течение двух дней

16.42 Среда, 21 июня 2023
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На выборах в Свердловской области будет двухдневное голосование. Соответствующее решение сегодня было принято на заседании Облизбиркома.

Так, голосование будет проходить 9 и 10 сентября. В эти даты должны пройти выборы депутата свердловского Заксобрания по Ирбитскому одномандатному округу, а также выборы депутатов городских дум Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

«Это решение принято в интересах избирателей. Возможность принять участие в выборах в субботу или в воскресенье, судя по опыту наших коллег из других российских регионов, избирателями востребована»,

– заявила председатель Избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко.


Избирательные участки будут открыты 9 и 10 сентября с 8.00 до 20.00.

Ранее «Вечерние ведомости» писали, что в этом году впервые на выборах в Свердловской области запустят электронное голосование. В минувшую субботу в гайд-парке на улице Ясной в Екатеринбурге прошел пикет против введения ДЭГ в регионе.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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