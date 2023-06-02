В этом году впервые запустят электронное голосование на выборах в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В 2023 году голосование на выборах в Свердловской области будет, в том числе и электронным. Об этом сообщает близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола».По данным телеграм-канала, соответствующее решение только что приняла Центральная избирательная комиссия РФ.Отметим, что до этого Дистанционное электронное голосование еще не применяли в Свердловской области.Напомним, что в этом году в единый день голосования, 10 сентября, состоятся выборы депутатов в городскую думу Екатеринбурга и еще в местные думы пяти муниципалитетов, довыборы в думу Белоярского ГО, выборы глав Восточного и Галкинского сельских поселений, а также довыборы депутата ЗССО по Ирбитскому одномандатному ИО №13.