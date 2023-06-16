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В Екатеринбурге члены ИК вышли на акцию против ДЭГ в Свердловской области
Политика
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в гайд-парке на улице Ясной состоялся пикет против введения электронного голосования в Свердловской области. В акции приняли участие как члены избирательных комиссий, так и горожане, выступающие за отмену дистанционного электронного голосования (ДЭГ), передает корреспондент «Вечерних ведомостей».
На мероприятие в гайд-парк приехали десятки членов, УИК из разных городов Свердловской области, а также обычные горожане, выступающие за честные, открытые выборы и отмену ДЭГ. В конце мероприятия поднятием руки все единогласно проголосовали против введения ДЭГ в Свердловской области.
Он также заявил, что намерен голосовать против внедрения ДЭГ на выборах в Свердловской области. Кроме этого, он собирается приложить к протоколу особое мнение с перечислением недостатков этого решения.
Напомним, в этом году по предложению ЦИК в Свердловской области намерены впервые использовать ДЭГ, в том числе на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы. Члены избирательных комиссий опасаются, что электронное голосование допускает возможность манипулирования результатами.
На мероприятие в гайд-парк приехали десятки членов, УИК из разных городов Свердловской области, а также обычные горожане, выступающие за честные, открытые выборы и отмену ДЭГ. В конце мероприятия поднятием руки все единогласно проголосовали против введения ДЭГ в Свердловской области.
«На мероприятие мы приглашали членов избирательных комиссий. Обсуждалась возможность внедрения на территории Свердловской области системы дистанционного электронного голосования, которое, по моему мнению, по мнению собравшихся, является, как минимум, непрозрачным, то есть нарушающим основную функцию избирательной системы, на мой взгляд, основную. Это легитимизация результатов, то есть возможность любого сомневающегося проверить результаты, убедиться, что результат, предоставляемый избирательной комиссией, соответствует действительности»,
– рассказал один из организаторов акции, член Свердловского облизбиркома Сергей Голубев.
Он также заявил, что намерен голосовать против внедрения ДЭГ на выборах в Свердловской области. Кроме этого, он собирается приложить к протоколу особое мнение с перечислением недостатков этого решения.
«Даже так скажем, не недостатков, а вещей, которые, делают его совершенно неприемлемым для здоровой избирательной системы»,
– добавил Голубев.
Напомним, в этом году по предложению ЦИК в Свердловской области намерены впервые использовать ДЭГ, в том числе на выборах депутатов Екатеринбургской городской думы. Члены избирательных комиссий опасаются, что электронное голосование допускает возможность манипулирования результатами.
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