В Екатеринбурге члены ИК вышли на акцию против ДЭГ в Свердловской области

рассказал один из организаторов акции, член Свердловского облизбиркома Сергей Голубев.

«На мероприятие мы приглашали членов избирательных комиссий. Обсуждалась возможность внедрения на территории Свердловской области системы дистанционного электронного голосования, которое, по моему мнению, по мнению собравшихся, является, как минимум, непрозрачным, то есть нарушающим основную функцию избирательной системы, на мой взгляд, основную. Это легитимизация результатов, то есть возможность любого сомневающегося проверить результаты, убедиться, что результат, предоставляемый избирательной комиссией, соответствует действительности»,