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Жителям Нижнего Тагила запретили митинговать против карьера в пригороде

14.40 Воскресенье, 9 апреля 2023
Политика
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле местным жителям не разрешили проводить митинг против вырубки леса и разработки карьера в пригороде. Акция планировалась на сегодня.

Об этом сообщает телеканал «Реальный Тагил» со ссылкой на местную прокуратуру, предостерегшую местных активистов.

Ранее представитель нижнетагильского отделения «Справедливой России – За правду!» направил в мэрию уведомление о намерении повести митинг в Комсомольском сквере, на что чиновники отметили письмом со списком указов, в которых, как утверждается не было однозначных ответов о том, можно ли проводить мероприятие.

Из-за отсутствия четкого ответа организаторы акции обратились в районную прокуратуру, где им также не дали четкого ответа, но предостерегли о «недопустимости нарушения федерального закона» о митингах.

Напомним, что ранее на депутата из «Единой России» составили протокол за организацию несанкционированного митинга против разработки щебёночного карьера возле Ленёвского водохранилища.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:40 Жителям Нижнего Тагила запретили митинговать против карьера в пригороде
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11:29 На жительницу Нижнего Тагила с синдромом «Плюшкина» пожаловались ее соседи
10:38 Лидером свердловского отделения «Справедливой России» переизбрали Андрея Кузнецова
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14:41 В Нижнем Тагиле вновь зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе
13:59 В Нижнем Тагиле мужчина натравливает своего пса на чужих питомцев
12:50 Власти Екатеринбурга намерены изъять недвижимость в Цыганском поселке
12:21 Уральцы собрали более 10 миллионов на восстановление сгоревшего под Екатеринбургом питомника
12:06 В Серове будут судить несовершеннолетнего курьера телефонных мошенников
11:17 Восемь машин смяло в аварии на Вторчермете в Екатеринбурге
10:17 Два частных дома сгорели при пожаре в Невьянске
09:39 Свердловские девелоперы за минувший месяц подготовили к старту 33 проекта новостроек
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