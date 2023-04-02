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Жителям Нижнего Тагила запретили митинговать против карьера в пригороде
Политика
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле местным жителям не разрешили проводить митинг против вырубки леса и разработки карьера в пригороде. Акция планировалась на сегодня.
Об этом сообщает телеканал «Реальный Тагил» со ссылкой на местную прокуратуру, предостерегшую местных активистов.
Ранее представитель нижнетагильского отделения «Справедливой России – За правду!» направил в мэрию уведомление о намерении повести митинг в Комсомольском сквере, на что чиновники отметили письмом со списком указов, в которых, как утверждается не было однозначных ответов о том, можно ли проводить мероприятие.
Из-за отсутствия четкого ответа организаторы акции обратились в районную прокуратуру, где им также не дали четкого ответа, но предостерегли о «недопустимости нарушения федерального закона» о митингах.
Напомним, что ранее на депутата из «Единой России» составили протокол за организацию несанкционированного митинга против разработки щебёночного карьера возле Ленёвского водохранилища.
Об этом сообщает телеканал «Реальный Тагил» со ссылкой на местную прокуратуру, предостерегшую местных активистов.
Ранее представитель нижнетагильского отделения «Справедливой России – За правду!» направил в мэрию уведомление о намерении повести митинг в Комсомольском сквере, на что чиновники отметили письмом со списком указов, в которых, как утверждается не было однозначных ответов о том, можно ли проводить мероприятие.
Из-за отсутствия четкого ответа организаторы акции обратились в районную прокуратуру, где им также не дали четкого ответа, но предостерегли о «недопустимости нарушения федерального закона» о митингах.
Напомним, что ранее на депутата из «Единой России» составили протокол за организацию несанкционированного митинга против разработки щебёночного карьера возле Ленёвского водохранилища.
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