В три раза выросла востребованность специалистов отрасли телекоммуникаций и связи в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области за первый квартал текущего года открылось 6,3 тысячи вакансий в отрасли телекоммуникаций и связи, что в 3,1 раза больше, чем было открыто за первые четыре месяца прошлого года.В целом такая тенденция на рост востребованности специалистов этой отросли отмечается по всей России. С начала года открылось свыше 162 тысяч вакансий, что также почти в три раза превышает показатель прошлого года. Такие данные приводят аналитики hh.ru.Самыми востребованными в этой сфере операторы call-центра – доля таких вакансий составляет 22%, менеджеры по продажам – 21%, продавцы-консультанты – 12%, монтажники – 6%, специалисты технической поддержки – 3%. Медианная зарплата у таких специалистов по России составила 45 000 – 70 000 рублей (годом ранее 35 000 – 68 966), в Свердловской области 45 000 – 65000 рублей (годом ранее 34 483 – 63 218 рублей).