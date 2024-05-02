Фестиваль «Лето на Заводе» продлевает сбор средств на весь летний сезон

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Организаторы фестиваля «Лето на Заводе» объявили о продлении сбора средств на весь летний сезон. За два месяца краудфандинговой кампании им удалось собрать внушительную сумму — 8.030.100₽, что уже позволяет провести мероприятие в урезанном формате.Теперь каждый желающий может поддержать фестиваль, присоединившись к сбору средств на официальном сайте проекта. Имена всех участников сбора будут размещены на территории Завода в течение всего летнего сезона.Кроме того, команда фестиваля запустила спонсорскую программу для бизнеса, предлагая компаниям участвовать в поддержке мероприятия.