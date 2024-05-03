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Мужа опекунши убитого Далера Бобиева обвинили в истязаниях малолетнего с особой жестокостью

19.42 Воскресенье, 5 мая 2024
Фото: Вечерние ведомости
Дело Александра Наумова уже поступило в суд — раньше, чем дело обвиняемой в убийстве малыша Вероники Наумовой, которое пока находится на стадии предварительного следствия.

Рассматривает дело мужчины Екатеринбургский гарнизонный военный суд — поскольку Наумов является действующим военнослужащим. Согласно карточке дела, Наумова обвиняют в истязании несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего (пункты «г» и «д» части 2 статьи 117 УК РФ).

Сам Наумов рассказал «КП-Екатеринбург», что обвинения в его адрес строятся на показаниях старшей сестры Далера, вину он не признаёт. По словам военнослужащего, его даже не было дома в то время, когда умер Далер, он находился в зоне боевых действий в Украине.

Рассмотрение дела отложили до 16 мая, поскольку адвокат Наумова в отпуске, сказал он журналистам. Согласно карточке дела, защищает Александра Наумова адвокат Жанна Калегина — она же защищала Веронику Наумову. Вечерние ведомости не смогли взять комментарий у Калегиной — ее телефон оказался вне зоны доступа.

Напомним, Веронике Наумовой вменяют истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью, убийство несовершеннолетнего с особой жестокостью, а также мошенничество при получении выплат за уже погибшего ребенка — она как опекун получала их в течение полугода, не сообщая в органы опеки о смерти мальчика. Сейчас Наумова находится в СИЗО, экспертиза признала ее вменяемой.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости

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19:42 Мужа опекунши убитого Далера Бобиева обвинили в истязаниях малолетнего с особой жестокостью
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16:44 Фестиваль «Лето на Заводе» продлевает сбор средств на весь летний сезон
16:35 В Дегтярске введен режим ЧС из-за обрушившихся снегопадов
16:26 Десятки тысяч жителей Среднего Урала остаются без электричества на второй день после снегопада
15:43 ГИБДД опровергла информацию о пробке на 40 км на трассе «Пермь-Екатеринбург» и отсутствии помощи
14:29 Платформа «Соучастники» приглашает реализовать свои проекты для развития Сысерти
14:05 Арт-проект екатеринбургского художника Сергея Code501 Ермакова готовится к кругосветному путешествию
12:53 В Первоуральске горожане стоят в очереди за водой
11:33 В Свердловской области из-за непогоды произошло 40 ДТП
11:26 ГУФСИН по Свердловской области назвал недостоверной информацию о строительстве храма схиигуменом Сергием
10:25 Более 300 огнеборцев контролируют безопасность при проведении праздничных служб
17:54 Желающих достроить водовод до Краснотурьинска за 1,2 млрд рублей не нашлось
17:01 Снижение пожарной опасности: обильные снегопады и дожди в Свердловской области способствуют улучшению ситуации
16:24 На станции Хрустальная грузовой поезд перегородил проезд
14:51 В Свердловской области из-за сложных погодных условий прекращена подача электроэнергии в 24 населенных пунктах
14:44 МЧС развернуло мобильный пункт обогрева на трассе «Пермь-Екатеринбург» для помощи автомобилистам
14:38 Из-за снегопада задерживаются на время до 5 часов следующие через Екатеринбург пассажирские поезда
13:54 Снег растает после 7 мая в Свердловской области
13:25 В Ревде сбой в работе интернета, пропало электричество и не ходит общественный транспорт из-за непогоды
12:28 В мэрии Екатеринбурга призвали горожан отказаться от поездок на личном автотранспорте
12:08 Движение на трассе «Пермь-Екатеринбург» осложнено из-за непогоды и ремонтных работ
11:33 Временно ограничено движение на Чусовском тракте в связи с большим количеством поваленные деревьев
11:00 Служебная овчарка Альма из каменской колонии отправляется на пенсию
10:40 Специалисты «Россети Урал» мобилизованы для ликвидации последствий обильного снегопада и ледяного дождя
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