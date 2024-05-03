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Мужа опекунши убитого Далера Бобиева обвинили в истязаниях малолетнего с особой жестокостью
Фото: Вечерние ведомости
Дело Александра Наумова уже поступило в суд — раньше, чем дело обвиняемой в убийстве малыша Вероники Наумовой, которое пока находится на стадии предварительного следствия.
Рассматривает дело мужчины Екатеринбургский гарнизонный военный суд — поскольку Наумов является действующим военнослужащим. Согласно карточке дела, Наумова обвиняют в истязании несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего (пункты «г» и «д» части 2 статьи 117 УК РФ).
Сам Наумов рассказал «КП-Екатеринбург», что обвинения в его адрес строятся на показаниях старшей сестры Далера, вину он не признаёт. По словам военнослужащего, его даже не было дома в то время, когда умер Далер, он находился в зоне боевых действий в Украине.
Рассмотрение дела отложили до 16 мая, поскольку адвокат Наумова в отпуске, сказал он журналистам. Согласно карточке дела, защищает Александра Наумова адвокат Жанна Калегина — она же защищала Веронику Наумову. Вечерние ведомости не смогли взять комментарий у Калегиной — ее телефон оказался вне зоны доступа.
Напомним, Веронике Наумовой вменяют истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью, убийство несовершеннолетнего с особой жестокостью, а также мошенничество при получении выплат за уже погибшего ребенка — она как опекун получала их в течение полугода, не сообщая в органы опеки о смерти мальчика. Сейчас Наумова находится в СИЗО, экспертиза признала ее вменяемой.
Рассматривает дело мужчины Екатеринбургский гарнизонный военный суд — поскольку Наумов является действующим военнослужащим. Согласно карточке дела, Наумова обвиняют в истязании несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью, издевательством или мучениями для потерпевшего (пункты «г» и «д» части 2 статьи 117 УК РФ).
Сам Наумов рассказал «КП-Екатеринбург», что обвинения в его адрес строятся на показаниях старшей сестры Далера, вину он не признаёт. По словам военнослужащего, его даже не было дома в то время, когда умер Далер, он находился в зоне боевых действий в Украине.
Рассмотрение дела отложили до 16 мая, поскольку адвокат Наумова в отпуске, сказал он журналистам. Согласно карточке дела, защищает Александра Наумова адвокат Жанна Калегина — она же защищала Веронику Наумову. Вечерние ведомости не смогли взять комментарий у Калегиной — ее телефон оказался вне зоны доступа.
Напомним, Веронике Наумовой вменяют истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью, убийство несовершеннолетнего с особой жестокостью, а также мошенничество при получении выплат за уже погибшего ребенка — она как опекун получала их в течение полугода, не сообщая в органы опеки о смерти мальчика. Сейчас Наумова находится в СИЗО, экспертиза признала ее вменяемой.
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