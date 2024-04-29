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В Первоуральске неизвестные напали на автомобилиста
Скрин из видео: «Инцидент Первоуральск»
В Первоуральске группа неизвестных напала на водителя, который стоял автомобильном потоке перед светофором на улице Ватутина. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения.
Видео с разборками опубликовали в сообществе «Инцидент Первоуральск», на кадрах видно, как к машине подбегает один человек, а потом еще двое, которые начинают бить по окнам, из-за чего водителю и его пассажиру приходится покинуть салон автомобиля и просто наблюдать за происходящим. По некоторым данным, история получила продолжение на набережной, где очевидцы видели машину с разбитыми окнами.
В пресс-службе первоуральской полиции «Вечерним ведомостям» сообщили, что информацию о произошедшем зарегистрировали. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.
Видео с разборками опубликовали в сообществе «Инцидент Первоуральск», на кадрах видно, как к машине подбегает один человек, а потом еще двое, которые начинают бить по окнам, из-за чего водителю и его пассажиру приходится покинуть салон автомобиля и просто наблюдать за происходящим. По некоторым данным, история получила продолжение на набережной, где очевидцы видели машину с разбитыми окнами.
В пресс-службе первоуральской полиции «Вечерним ведомостям» сообщили, что информацию о произошедшем зарегистрировали. Сейчас по факту инцидента проводится проверка.
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