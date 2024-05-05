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В Дегтярске введен режим ЧС из-за обрушившихся снегопадов
Фото: телеграм-канал «Глава Дегтярска Вадим Пальников»
Мэр Дегтярска Вадим Пильников сообщил, что режим ЧС действует с вечера 4 мая. Завтра, 6 мая, в городе не будут работать детские сады и школы.
В Дегтярске наблюдаются серьёзные проблемы с электро- тепло- и водоснабжением. Для жителей опубликовали график подвоза воды.
Кроме того, у части жителей Дегтярска мобильные телефоны перестали ловить сеть. Предположительно, из-за обесточивания вышек сотовой связи.
В Дегтярске наблюдаются серьёзные проблемы с электро- тепло- и водоснабжением. Для жителей опубликовали график подвоза воды.
Вторые сутки без воды и отопления. Некоторые районы еще и без света. Вчера организовывали подвоз воды, люди с ума посходили в очереди, ругани на тему кто быстрее кого,
— пишет житель Дегтярска каналу «Злой Екатеринбург»
Кроме того, у части жителей Дегтярска мобильные телефоны перестали ловить сеть. Предположительно, из-за обесточивания вышек сотовой связи.
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