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В Перми долги по заработной плате взысканы со счета недобросовестного работодателя
Четверть миллиона рублей задолженности по заработной плате взыскали судебные приставы в пользу работников пермской организации, осуществляющей деятельность в сфере лесопильной промышленности.
В отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступили исполнительные документы о взыскании с ООО «Форест» долгов по оплате труда на общую сумму более 267 тысяч рублей.
Директор организации-должника был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительных производств и предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда.
В связи с тем, что требования судебного пристава о погашении задолженности в срок для добровольного исполнения исполнены не были, в отношении должника были приняты принудительные меры.
После обращения взыскания на денежные средства на счетах организации долги были взысканы в полном объеме. Сотрудники органа принудительного исполнения помогли 3 работникам получить причитающиеся им заработную плату, не выплаченную работодателем своевременно.
В отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступили исполнительные документы о взыскании с ООО «Форест» долгов по оплате труда на общую сумму более 267 тысяч рублей.
Директор организации-должника был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительных производств и предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда.
В связи с тем, что требования судебного пристава о погашении задолженности в срок для добровольного исполнения исполнены не были, в отношении должника были приняты принудительные меры.
После обращения взыскания на денежные средства на счетах организации долги были взысканы в полном объеме. Сотрудники органа принудительного исполнения помогли 3 работникам получить причитающиеся им заработную плату, не выплаченную работодателем своевременно.
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