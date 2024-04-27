В Перми долги по заработной плате взысканы со счета недобросовестного работодателя

Марина Осипова © Вечерние ведомости

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Четверть миллиона рублей задолженности по заработной плате взыскали судебные приставы в пользу работников пермской организации, осуществляющей деятельность в сфере лесопильной промышленности.В отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю на исполнение поступили исполнительные документы о взыскании с ООО «Форест» долгов по оплате труда на общую сумму более 267 тысяч рублей.Директор организации-должника был надлежащим образом уведомлен о возбуждении исполнительных производств и предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, за неисполнение решения суда.В связи с тем, что требования судебного пристава о погашении задолженности в срок для добровольного исполнения исполнены не были, в отношении должника были приняты принудительные меры.После обращения взыскания на денежные средства на счетах организации долги были взысканы в полном объеме. Сотрудники органа принудительного исполнения помогли 3 работникам получить причитающиеся им заработную плату, не выплаченную работодателем своевременно.