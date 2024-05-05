Жителям Дегтярска восстановили водоснабжение

– говорится в сообщении МЧС.

«За прошедшие сутки на контроле специалистов МЧС России было проведение аварийно-восстановительных работ в связи с отключением электроснабжения в 34 населённых пунктах Свердловской области и отключением холодного водоснабжения в Дегтярске. В настоящее время электроснабжение восстановлено в 18 населенных пунктах, водоснабжение возвращено потребителям в полном объеме»,