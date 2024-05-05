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Жителям Дегтярска восстановили водоснабжение
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В главном управлении МЧС России по Свердловской области сообщили, что аварийно-восстановительные работы в Дегтярске по восстановлению водоснабжения были завершены.
Напомним, что после непогоды в Дегтярске возникли серьёзные проблемы с электро- тепло- и водоснабжением. В результате в городе ввели режим ЧС.
«За прошедшие сутки на контроле специалистов МЧС России было проведение аварийно-восстановительных работ в связи с отключением электроснабжения в 34 населённых пунктах Свердловской области и отключением холодного водоснабжения в Дегтярске. В настоящее время электроснабжение восстановлено в 18 населенных пунктах, водоснабжение возвращено потребителям в полном объеме»,
– говорится в сообщении МЧС.
Напомним, что после непогоды в Дегтярске возникли серьёзные проблемы с электро- тепло- и водоснабжением. В результате в городе ввели режим ЧС.
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