Штормовое предупреждение из-за ожидающихся сильного ветра и снега с дождём объявили в Свердловской области





— сообщает МЧС Непогода способствует ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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МЧС по Свердловской области предупреждает, что 6 мая в регионе прогнозируют порывы ветра до 18 м/с и умеренные осадки в виде дождя с мокрым снегом.В ведомстве призывают соблюдать повышенные меры безопасности, в том числе не открывать открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Автомобили рекомендуется парковать вдали от деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий.