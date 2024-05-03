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Штормовое предупреждение из-за ожидающихся сильного ветра и снега с дождём объявили в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
МЧС по Свердловской области предупреждает, что 6 мая в регионе прогнозируют порывы ветра до 18 м/с и умеренные осадки в виде дождя с мокрым снегом.
В ведомстве призывают соблюдать повышенные меры безопасности, в том числе не открывать открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Автомобили рекомендуется парковать вдали от деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий.
В ведомстве призывают соблюдать повышенные меры безопасности, в том числе не открывать открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Автомобили рекомендуется парковать вдали от деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий.
Непогода способствует ухудшению видимости, образованию снежных заносов и скользкого дорожного покрытия,
— сообщает МЧС
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