Ещё нескольким населённым пунктам Свердловской области вернули свет





– сообщили в департаменте информполитики региона. «Наши энергетики возобновили электроснабжение части Ревды, полностью посёлок Щелкун, Аверино, Космакова, частично посёлок Верхняя Сысерть, Рудник "Асбест" Сысертского городского округа, а также посёлки Горный Щит и Рудный в Екатеринбурге»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после снегопада и ледяного дождях, из-за которых деревья падали и обрывали провода.В остальные населённые пункты, оставшиеся без света, электричество обещают вернуть до конца дня.Известно, что после непогоды специалистам контакт-центра «Россети Урал» (единый телефон 8-800-220-0-220) поступило свыше 20 тысяч обращений и более 1,1 тысячи заявок от жителей Свердловской области.