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Снегопады и дожди обещают в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Зима из Свердловской области уходит не спеша. В начале этой недели в регионе ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а также дожди. Ночью прогнозируется понижение температуры воздуха около 0°C, а днём – до +11°C и до +21°C на юге.
Сегодня, 6 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днём +7…+12°C, в горах и низинах до +3°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы ветра до 18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днём +7…+9°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы ветра до 15 м/сек.
Во вторник, 7 мая, в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днём местами небольшой дождь. Ночью -1…+4°C, днём +6…+11°C. Ветер 6-11 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ночью +2…+4°C, днём +9…+11°C. Ветер 6-11 м/сек.
В среду, 8 мая, в области облачно с прояснениями, ночью осадки, в горах сильные (дождь, мокрый снег, на севере снег), днём местами небольшие осадки, на севере до умеренных (дождь, на крайнем севере с мокрым снегом). Ночью +1…+6°C, на севере до -5°C. Днём на юге +16…+21°C, на севере +6…+11°C, на крайнем севере до +3°C. Ветер 6-11 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью дождь, днём без существенных осадков. Ночью +4…+6°C, днём +19…+21°C. Ветер 6-11 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 6 мая, в Свердловской области облачно с прояснениями, осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днём +7…+12°C, в горах и низинах до +3°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы ветра до 18 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днём +7…+9°C. Ветер 6-11 м/сек, порывы ветра до 15 м/сек.
Во вторник, 7 мая, в регионе облачно с прояснениями, ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днём местами небольшой дождь. Ночью -1…+4°C, днём +6…+11°C. Ветер 6-11 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днём без существенных осадков. Ночью +2…+4°C, днём +9…+11°C. Ветер 6-11 м/сек.
В среду, 8 мая, в области облачно с прояснениями, ночью осадки, в горах сильные (дождь, мокрый снег, на севере снег), днём местами небольшие осадки, на севере до умеренных (дождь, на крайнем севере с мокрым снегом). Ночью +1…+6°C, на севере до -5°C. Днём на юге +16…+21°C, на севере +6…+11°C, на крайнем севере до +3°C. Ветер 6-11 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью дождь, днём без существенных осадков. Ночью +4…+6°C, днём +19…+21°C. Ветер 6-11 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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