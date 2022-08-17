Задержанную в Екатеринбурге журналистку арестовали на 2 недели
Политика
Фото: Вечерние ведомости
За «Димона» лишили свободы на 14 суток активистку и журналистку Елену Шукаеву. В смысле, вина её заключается в том, что она перепостила знаменитое «навальновское» видео «Он вам не Димон», разместив ссылку на него на своей странице в соцсети GВКонтакте». А это, по мнению современных российских судов, ни что иное, как распространение экстремистских материалов (статья 20.3 КоАП).
Решение об аресте вынес судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Владимир Ушаков. А задержали бывшую внештатную корреспондентку «Новой газеты» в другом суде, Свердловском областном, куда она приходила сегодня, чтобы обжаловать свои административные штрафы. Штрафанули же женщину не единожды, а целых 5 раз подряд и каждый раз — по «новомодной» статье о дискредитации использования Вооружённых сил Российской Федерации (хотя, если задуматься, это подобная судебная «защита» может дискредитировать армию во сто крат больше любой критики).
А ровно неделю назад ровно такое же наказание получил депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Холодарев. Его наказали ровно за то же — публикацию во «Вконтакте» ссылки на фильм «Он вам не Димон». Ранее Холодарёва также штрафовали за критику действий РФ на территории Украины.
Что же касается видеоролика «Он вам не Димон», он был снят в 2017-м году командой Алексея Навального, многих членов которой и его самого включили позже в список экстремистов и террористов. В жанре документального расследования в нём рассказывается о том, что бывший президент РФ и действующий председатель правительства страны (на тот момент) Дмитрий Медведев якобы стоит во главе коррупционной системы из сетки благотворительных фондов, средства которых направлялись на его личные нужды и нужды его семьи. Видео широко разошлось по сети Интернет и вызвало громкий общественный резонанс… вот только из фигурантов расследования не посажен за минувшие годы никто, зато десятки и десятки людей по стране преследуются за распространение этого «экстремистского материала».
Решение об аресте вынес судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Владимир Ушаков. А задержали бывшую внештатную корреспондентку «Новой газеты» в другом суде, Свердловском областном, куда она приходила сегодня, чтобы обжаловать свои административные штрафы. Штрафанули же женщину не единожды, а целых 5 раз подряд и каждый раз — по «новомодной» статье о дискредитации использования Вооружённых сил Российской Федерации (хотя, если задуматься, это подобная судебная «защита» может дискредитировать армию во сто крат больше любой критики).
А ровно неделю назад ровно такое же наказание получил депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Холодарев. Его наказали ровно за то же — публикацию во «Вконтакте» ссылки на фильм «Он вам не Димон». Ранее Холодарёва также штрафовали за критику действий РФ на территории Украины.
Что же касается видеоролика «Он вам не Димон», он был снят в 2017-м году командой Алексея Навального, многих членов которой и его самого включили позже в список экстремистов и террористов. В жанре документального расследования в нём рассказывается о том, что бывший президент РФ и действующий председатель правительства страны (на тот момент) Дмитрий Медведев якобы стоит во главе коррупционной системы из сетки благотворительных фондов, средства которых направлялись на его личные нужды и нужды его семьи. Видео широко разошлось по сети Интернет и вызвало громкий общественный резонанс… вот только из фигурантов расследования не посажен за минувшие годы никто, зато десятки и десятки людей по стране преследуются за распространение этого «экстремистского материала».
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