Журналистку Елену Шукаеву задержали в Екатеринбурге
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Журналистку Елену Шукаеву после заседания в Свердловском областном суде увезли в УМВД по Екатеринбургу, сообщает RusNews.
Сегодня, 17 августа, Свердловский облсуд рассматривал две апелляции Елены Шукаевой, которую признали виновной по статье о дискредитации ВС РФ. Областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции.
После заседаний Елена Шукаева и ее адвокат Роман Качанов зашли столовую, где сотрудники полиции задержали журналистку по обвинению в распространении «символики, признанной экстремистской». Как сообщил Качанов, Елену везут в УМВД по Екатеринбургу, адвокат едет туда же.
Сегодня, 17 августа, Свердловский облсуд рассматривал две апелляции Елены Шукаевой, которую признали виновной по статье о дискредитации ВС РФ. Областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции.
После заседаний Елена Шукаева и ее адвокат Роман Качанов зашли столовую, где сотрудники полиции задержали журналистку по обвинению в распространении «символики, признанной экстремистской». Как сообщил Качанов, Елену везут в УМВД по Екатеринбургу, адвокат едет туда же.
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