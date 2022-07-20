Вадим Самойлов выдвинулся на выборы в гордуму Асбеста
Политика
Фото: Наталья Фёдорова
Лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов решил участвовать в выборах 11 сентября. Он выдвинулся в качестве кандидата в депутаты городской думы Асбеста.
Согласно информации на сайте Асбестовской ТИК, Вадим Самойлов идет на выборы не от какой-либо партии, а в качестве кандидата-самовыдвиженца.
Ранее мы писали, что Вадим Самойлов поддержал телеведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». А еще раньше, на «Ночи музыки» в 2021 году Самойлов во время своего выступления стал оскорблять либералов, представителей ЛГБТ, а также «Ельцин Центр».
Напомним, что в Асбесте во время выдвижения кандидатов в депутаты гордумы произошел скандал. Городской избирком посчитал поддельной подпись одного из представителей обкома КПРФ, участвовавшего в процедуре выдвижения, и отказался заверять весь список КПРФ на выборах депутатов гордумы. Однако Избирательная комиссия Свердловской области отменила решение Асбестовской ТИК.
На последних выборах в гордуму Асбеста в 2017 году КПРФ сумела взять большинство – 11 мандатов из 21, правда, впоследствии через суд избранного председателем думы Андрея Самарина лишили мандата из-за найденных ошибок в декларации, и КПРФ потеряла большинство.
Согласно информации на сайте Асбестовской ТИК, Вадим Самойлов идет на выборы не от какой-либо партии, а в качестве кандидата-самовыдвиженца.
Ранее мы писали, что Вадим Самойлов поддержал телеведущего Владимира Соловьева, который назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». А еще раньше, на «Ночи музыки» в 2021 году Самойлов во время своего выступления стал оскорблять либералов, представителей ЛГБТ, а также «Ельцин Центр».
Напомним, что в Асбесте во время выдвижения кандидатов в депутаты гордумы произошел скандал. Городской избирком посчитал поддельной подпись одного из представителей обкома КПРФ, участвовавшего в процедуре выдвижения, и отказался заверять весь список КПРФ на выборах депутатов гордумы. Однако Избирательная комиссия Свердловской области отменила решение Асбестовской ТИК.
На последних выборах в гордуму Асбеста в 2017 году КПРФ сумела взять большинство – 11 мандатов из 21, правда, впоследствии через суд избранного председателем думы Андрея Самарина лишили мандата из-за найденных ошибок в декларации, и КПРФ потеряла большинство.
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