Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов поддержал Соловьева после его высказывания о Екатеринбурге как «о центре мерзотной либероты»
Общество
Фото: ЕАН
Музыкант, основатель группы «Агата Кристи», Вадим Самойлов заявил, что телеведущий Владимир Соловьев, назвавший Екатеринбург «центром мерзотной либероты», «в общем-то, прав». Это заявление экс-солист «Агаты Кристи» сообщил сегодня в Екатеринбурге в ходе общения с прессой во время концерта у штаба Центрального военного округа.
«Конечно, так нельзя говорить про весь Урал, и я не воспринимаю, что он сказал, что весь Урал такой. Но, к сожалению, Екатеринбург является центром, это же правда. Среди всех городов Российской Федерации именно здесь происходит наиболее активно эта либеральная повестка с пропагандистской деятельностью. Поэтому, в общем-то, он прав. А уж какие выражения он выбирает…»,- сказал Вадим Самойлов.
Также Вадим Самойлов сказал, что считает, что нужна разъяснительная работа с молодежью.
«Потому что ладно мы, наше поколение, помним, как мир устроен. Примерно понимаем, что происходила за эти 30 лет, и особенно за эти восемь лет [Роскомнадзор] на Украине, в Донбассе. А поколение более молодое, тем кому сейчас 18, – им 10 лет было, когда [Роскомнадзор] началась. Поэтому, кроме таких митингов, нужно, конечно, вести разъяснительную работу, которой сейчас не хватает. Именно среди молодежи», - добавил Вадим Самойлов.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». После его высказывания многие политики и чиновники возмутились этими словами. Так, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман написал: «А ты спрашивал, почему Соловьева все называют ***растической обезьяной». А Куйвашев записал видео, в котором посоветовал Соловьёву следить за своим языком. После этого видео телеграм-каналы, близкие к разным государственным СМИ, начали атаку на Куйвашева, а сам Соловьев увидел в этом высказывании «понятия», заявив «Ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить?».
Также вчера стало известно, что главный редактор «Точка Ньюс» Дмитрий Фоминцев написал запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову, в котором задался вопросом, будет ли заведеное уголовное дело по статье о разжигании ненависти и вражды в отношении телеведущего.
«Конечно, так нельзя говорить про весь Урал, и я не воспринимаю, что он сказал, что весь Урал такой. Но, к сожалению, Екатеринбург является центром, это же правда. Среди всех городов Российской Федерации именно здесь происходит наиболее активно эта либеральная повестка с пропагандистской деятельностью. Поэтому, в общем-то, он прав. А уж какие выражения он выбирает…»,- сказал Вадим Самойлов.
Также Вадим Самойлов сказал, что считает, что нужна разъяснительная работа с молодежью.
«Потому что ладно мы, наше поколение, помним, как мир устроен. Примерно понимаем, что происходила за эти 30 лет, и особенно за эти восемь лет [Роскомнадзор] на Украине, в Донбассе. А поколение более молодое, тем кому сейчас 18, – им 10 лет было, когда [Роскомнадзор] началась. Поэтому, кроме таких митингов, нужно, конечно, вести разъяснительную работу, которой сейчас не хватает. Именно среди молодежи», - добавил Вадим Самойлов.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». После его высказывания многие политики и чиновники возмутились этими словами. Так, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман написал: «А ты спрашивал, почему Соловьева все называют ***растической обезьяной». А Куйвашев записал видео, в котором посоветовал Соловьёву следить за своим языком. После этого видео телеграм-каналы, близкие к разным государственным СМИ, начали атаку на Куйвашева, а сам Соловьев увидел в этом высказывании «понятия», заявив «Ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить?».
Также вчера стало известно, что главный редактор «Точка Ньюс» Дмитрий Фоминцев написал запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову, в котором задался вопросом, будет ли заведеное уголовное дело по статье о разжигании ненависти и вражды в отношении телеведущего.
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