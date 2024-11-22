В Екатеринбурге обсудят «трудные темы» в музеях на открытой дискуссии





— отмечают организаторы Осмысление трудного наследия — это отдельное и большое усилие со стороны человека. Задача музеев, работающих со сложными темами, — создать безопасные условия для этого шага, стать площадкой для доверительного диалога, медиатором в общении прошлого и настоящего,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге состоится дискуссия о роли музеев в работе с непростыми страницами истории. Мероприятие под названием «Музеи трудных тем и трудные темы в музеях» пройдёт 24 ноября в Ельцин-центре.Среди участников дискуссии — Константин Андреев из Музея истории ГУЛАГа, Светлана Амосова из Еврейского музея и Центра толерантности, Юлия Булдакова, куратор проекта «Что делать, когда страшно» из Музея наводнения в Тулуне, и Наталия Кондратюк, заведующая Центром музейной инклюзии Государственного музея истории религии. Екатеринбург представит Анна Бородулина, директор Музея Бориса Ельцина.Мероприятие пройдёт с 13:00 до 15:00 в зале Свободы Ельцин-центра. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.