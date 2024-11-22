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В Екатеринбурге «сотрудники поликлиники» воруют деньги пациентов
Фото: УМВД России г.Екатеринбург
В Екатеринбурге активизировалась новая мошенническая схема. Жителям города звонят люди, представляющиеся «сотрудниками поликлиники», и требуют продиктовать код из смс для подтверждения данных в регистратуре. Как сообщает УМВД города, только за одну неделю они обманули горожан на сотни тысяч рублей.
На днях в полицию обратилась жительница Железнодорожного района, которая потеряла 188 тысяч рублей со своего банковского счёта. Женщина уверяла, что не теряла карту и не передавала никому телефон, где было установлено банковское приложение. Однако, она вспомнила, что ей звонила «сотрудница поликлиники» с предложением подтвердить данные в регистратуре. По словам звонившей, сделать это можно было прямо по телефону, продиктовав код из смс. Без подтверждения, как утверждала мошенница, записаться на приём станет невозможно.
Поверив звонящей, женщина передала код, что позволило злоумышленникам сменить пользователя в онлайн-банке и вывести все деньги со счёта.
В связи с участившимися случаями мошенничества сотрудники УМВД России по Екатеринбургу проводят профилактические рейды в жилых районах.
На днях в полицию обратилась жительница Железнодорожного района, которая потеряла 188 тысяч рублей со своего банковского счёта. Женщина уверяла, что не теряла карту и не передавала никому телефон, где было установлено банковское приложение. Однако, она вспомнила, что ей звонила «сотрудница поликлиники» с предложением подтвердить данные в регистратуре. По словам звонившей, сделать это можно было прямо по телефону, продиктовав код из смс. Без подтверждения, как утверждала мошенница, записаться на приём станет невозможно.
Поверив звонящей, женщина передала код, что позволило злоумышленникам сменить пользователя в онлайн-банке и вывести все деньги со счёта.
В связи с участившимися случаями мошенничества сотрудники УМВД России по Екатеринбургу проводят профилактические рейды в жилых районах.
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