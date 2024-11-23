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Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП, в котором погибли двое юных велосипедистов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погибли двое юных велосипедистов в Свердловской области.
Напомним, вчера в районе Кушвы произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два подростка 16 и 17 лет. Согласно предварительным данным ГИБДД Свердловской области, водитель автомобиля Ford Explorer при обгоне не убедился в безопасности манёвра, выехал на встречную полосу и сбил двух велосипедистов.
Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает наказание за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть более двух человек.
Напомним, вчера в районе Кушвы произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли два подростка 16 и 17 лет. Согласно предварительным данным ГИБДД Свердловской области, водитель автомобиля Ford Explorer при обгоне не убедился в безопасности манёвра, выехал на встречную полосу и сбил двух велосипедистов.
Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает наказание за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть более двух человек.
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В Свердловской области водитель на внедорожнике насмерть сбил двух юных велосипедистов
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23 ноября 2024