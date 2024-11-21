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В Свердловской области за сутки на пожарах погибли два человека
Иллюстрация: Вечерние ведомости
В Свердловской области за последние сутки на пожарах погибли два человека.
По информации МЧС Свердловской области, в поселке Комсомольский на улице Ленина сгорел частный жилой дом. Пожар площадью 10 квадратных метров был ликвидирован за 33 минуты. В результате происшествия погиб один человек.
В Нижнем Тагиле поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Юности. Возгорание произошло на четвертом этаже. Пожар был потушен на площади 12 квадратных метров. В квартире был найден погибший человек.
Как сообщает ведомство, за сутки пожарные службы ликвидировали 13 пожаров, восемь из которых произошли в жилом секторе. 18 человек были спасены.
По информации МЧС Свердловской области, в поселке Комсомольский на улице Ленина сгорел частный жилой дом. Пожар площадью 10 квадратных метров был ликвидирован за 33 минуты. В результате происшествия погиб один человек.
В Нижнем Тагиле поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на улице Юности. Возгорание произошло на четвертом этаже. Пожар был потушен на площади 12 квадратных метров. В квартире был найден погибший человек.
Как сообщает ведомство, за сутки пожарные службы ликвидировали 13 пожаров, восемь из которых произошли в жилом секторе. 18 человек были спасены.
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