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Правнучка Никиты Хрущёва выступит в Екатеринбурге
Фото: Вечерние ведомости
Правнучка первого секретаря ЦК КПСС Нина Хрущёва 26 ноября представит в Ельцин-центре свою книгу «Никита Хрущёв. Вождь вне системы».
Мероприятие пройдёт в медиазале в 19:00. Вход свободный, требуется регистрация.
Нина Хрущёва родилась в Москве в 1963 году, когда её прадед ещё занимал пост первого секретаря ЦК КПСС. В 1991 году она уехала учиться в США, где получила образование в сфере международных отношений. В настоящее время Хрущёва является профессором университета New School в Нью-Йорке.
Мероприятие пройдёт в медиазале в 19:00. Вход свободный, требуется регистрация.
Нина Хрущёва родилась в Москве в 1963 году, когда её прадед ещё занимал пост первого секретаря ЦК КПСС. В 1991 году она уехала учиться в США, где получила образование в сфере международных отношений. В настоящее время Хрущёва является профессором университета New School в Нью-Йорке.
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