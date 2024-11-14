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В Свердловской области водитель на внедорожнике насмерть сбил двух юных велосипедистов

12.37 Суббота, 23 ноября 2024
Фото: УГИБДД по Свердловской области
22 ноября на автодороге «Кушва — Нижняя Тура» в районе Кушвы произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали два подростка 16 и 17 лет.

По предварительным данным ГИБДД Свердловской области, водитель автомобиля Ford Explorer, совершая обгон, нарушил правила дорожного движения, не убедившись в безопасности манёвра. Автомобиль выехал на встречную полосу и сбил двух велосипедистов, двигавшихся навстречу по правому краю проезжей части.

Юноши, местные жители, получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались до приезда медиков. Водитель внедорожника, 49-летний мужчина из Кушвы, пояснил инспекторам, что не заметил велосипедистов из-за плохой видимости в тёмное время суток. Как уточнили в ГИБДД, водитель имеет 24 года стажа, ранее 28 раз привлекался к административной ответственности. В момент ДТП он был трезв.

Для расследования обстоятельств аварии на место выезжал временно исполняющий обязанности главного госавтоинспектора Свердловской области Дмитрий Кузнецов. При осмотре участка дороги были зафиксированы недостатки в содержании: отсутствие тротуара и освещения. Эти проблемы ранее выявлялись инспекторами, а местным властям направлялись представления прокуратуры об их устранении.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Водитель задержан и помещён в изолятор временного содержания. С семьями погибших работают психологи.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:37 В Свердловской области водитель на внедорожнике насмерть сбил двух юных велосипедистов
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11:01 В Екатеринбурге обсудят «трудные темы» в музеях на открытой дискуссии
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19:59 Горка-гигант заработала в Парке Маяковского
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