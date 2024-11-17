73% екатеринбурженок ждут подарок-сюрприз на День матери

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Согласно опросу, проведённому на платформе Авито, 73% жительниц Екатеринбурга предпочли бы получить на День матери подарок-сюрприз, а не заранее согласованный презент.Как выяснили авторы исследования, поздравления получают 86% опрошенных женщин. Однако каждый третий подарок не совпадает с их желаниями. В то же время 33% горожанок заявили, что близкие почти всегда угадывают с выбором, особенно это касается женщин старше 55 лет.Среди желанных подарков на первом месте остаются цветы — их выбрали 42% участниц опроса. Сертификаты на SPA-процедуры или косметику порадовали бы 37%, а 36% мечтают о ювелирных украшениях. Путешествие, даже небольшой отдых за городом, стало бы идеальным вариантом для 33% респонденток. Сладости порадовали бы 32% опрошенных. За бытовую технику в качестве подарка проголосовало 27%, а за гаджеты — 21%. 10% рады получить что-то для декора квартиры.Интересно, что предпочтения в отношении стоимости подарков варьируются: почти половина (44%) назвали оптимальной суммой от 1 001 до 3 000 рублей. Для 12% важнее внимание, а не цена.